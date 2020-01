Esclusiva: Parma, in arrivo Larini dalla Juve. Gervinho, offerta dell’Al-Sadd

Il Parma ha ormai definito l’operazione con la Juve per l’arrivo dell’attaccante Eric Lanini, classe 1994. Siamo ormai ai dettagli, il ragazzo verrà quasi sicuramente girato in prestito, tra B e C si individuerà la soluzione migliore. Dopo l’assalto di due giorni fa, il Parma è tornato in pole per Gianluca Caprari in attesa di trovare gli accordi definitivi con la Samp. Occhio a Gervinho: nelle ultime ore è arrivata un’offerta dell’Al-Sadd, club del Qatar. Se la proposta fosse irresistibile l’ivoriano potrebbe andar via.

Foto: Twitter Parma