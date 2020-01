Esclusiva: Parma, da Pinamonti a Esposito. Un attaccante è la priorità

Il Parma vuole prendere un attaccante approfittando degli eccellenti rapporti con l’Inter, a maggior ragione dopo l’infortunio di Inglese. E’ questo il senso della missione nella sede nerazzurra, considerato che Darmian è un discorso per luglio, soprattutto in virtù dopo gli arrivi di Young e Moses. Il Parma vorrebbe Pinamonti ma la situazione è condizionata dall’obbligo di riscatto che spetta al Genoa, con l’Inter che aveva un accordo (non scritto) per un riacquisto la prossima estate a 19 milioni rispetto ai 18 che deve versare il Grifone. Su Pinamonti sta provando a forzare anche il Cagliari che aveva trovato la chiave Cerri prima dei recenti problemi fisici dell’attuale attaccante di Maran. Ma sul tavolo per il Parma c’è anche Sebastiano Esposito che l’Inter potrebbe liberare quando verrà sbloccata la trattativa per Politano alla Roma con un’altra punta in arrivo (Giroud).

Foto: Twitter ufficiale Genoa