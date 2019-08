Esclusiva: Parma, arriva Pezzella. E avanti per Sala

Giuseppe Pezzella al Parma: oggi è il giorno per sbloccare definitivamente l’operazione, confermato quanto vi abbiamo raccontato ieri. Il laterale mancino è ormai in arrivo, sarà lui il tassello per la fascia sinistra di D’Aversa. Intanto, per la corsia destra, nelle ultime ore è ripartita la trattativa con la Samp per Jacopo Sala. Al club ducale piace anche Ankersen del Copenaghen, mentre – per il momento – la posizione di Conti è rigida perché vuole restare al Milan.

Foto: zimbio