Esclusiva: Parma, appuntamento fissato per la firma di Abeid

Nei prossimi giorni il Parma incontrerà l’entourage di Mehdi Abeid per la firma sul contratto. Gli accordi per il centrocampista francese naturalizzato algerino classe 1992 erano già stati raggiunti, ma nel frattempo Abeid è stato impegnato in Coppa d’Africa (come Bennacer) e ora saranno maturi i tempi per il nero su bianco. Intanto il Parma ha preso Colombi come vice Sepe per sostituire Frattali, che andrà al Bari in compagnia di Scavone.

Foto: france3-regions.francetvinfo.fr