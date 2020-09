Il Parma linea verde si appresta a chiudere una tripla operazione con l’Atalanta. Non soltanto Colley e Traoré, c’è il sì anche del centrocampista centrale Filippo Melegoni, classe 1999, reduce da una stagione in prestito a Pescara. Si aspetta soltanto il triplo via libera di Gasperini.

Foto: Sito Parma