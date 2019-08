Il Parma non si ferma. E’ in arrivo l’esterno offensivo Mounir Chouiar, un profilo molto interessante classe 1999 del Lens. La trattativa è in stato molto avanzato, ormai a un passo dalla definizione. Mounir Chouiar può giocare come esterno offensivo sia a destra che a sinistra, un investimento per il futuro.

Foto: twitter Lens