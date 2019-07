Esclusiva: Parma, a sorpresa in arrivo il centrocampista svincolato Abeid

Colpo a sorpresa del Parma. In arrivo Mehdi Abeid, classe 1992, centrocampista centrale francese naturalizzato algerino. Pochi giorni fa si è svincolato dal Digione, ora l’accordo con gli emiliani che hanno ormai definito i dettagli. Abeid è arrivato in Francia nel 2016, proveniente dal Panathinaikos, nel suo passato anche il Newcastle. Alle spalle una proficua esperienza in giro per l’Europa, Abeid stava valutando diverse proposte, ma alla fine ha scelto il Parma.