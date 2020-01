Vittorio Parigini sta per lasciare il Torino. Poco fa c’è stato un incontro in Lega, è stato raggiunto un accordo di massima per il suo trasferimento al Genoa. Ricordiamo che l’esterno offensivo è in scadenza di contratto con il Torino, c’era stato un sondaggio con il Verona ma l’incontro di oggi dovrebbe portare alla fumata bianca.

Foto: sito Torino