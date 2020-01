Esclusiva: Parigini, c’è la firma con il Genoa. Cremonese in pole per prenderlo il prestito

Vittorio Parigini al Genoa, nessuna sorpresa. L’esterno offensivo classe 1996, dopo quanto vi abbiamo raccontato, pochi minuti fa ha firmato per il club rossoblù. Ora, però, si appresta ad andare a giocare in Serie B in prestito: la Cremonese è in pole sulla concorrenza.

Foto: sito ufficiale Torino