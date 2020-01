Esclusiva: Parigini alla Cremonese (via Genoa)

Vittorio Parigini alla Cremonese, confermato quanto vi abbiamo anticipato subito dopo l’ora di pranzo. L’esterno offensivo classe 1996 oggi ha firmato il contratto che lo legherà al Genoa ma andrà subito a giocare in Serie B in prestito: la Cremonese era in pole e adesso ha chiuso l’operazione.

Foto: sito ufficiale Torino