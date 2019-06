Esclusiva: Paratici in missione tra Parigi e Londra. Gli scenari

Fabio Paratici è in missione. Come anticipato alle 23,30 su Sportitalia, il direttore sportivo ha fatto perdere le proprie tracce e si è posizionato tra Parigi e Londra. In Francia ha seguito alcune situazioni in uscita, Ndombele piace ma è una continua corsa al rialzo. Rabiot (segnalato in Italia, ufficialmente per vacanza) resta nel radar, è stato un motivo per approfondire e la Juve non intende entrare in corse al rialzo come nel recente passato. Ma è un profilo che piace da sempre, esattamente come Milinkovic-Savic. Anche Pogba piace, tuttavia si tratta di un’operazione oggi davvero complicata. La tappa londinese è l’ennesima conferma che la Juve aspetta gli ultimissimi passaggi prima di annunciare Maurizio Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus