Esclusiva: Paratici in Inghilterra anche per Cancelo. Il City…

La missione di Fabio Paratici in Inghilterra può comportare novità anche sul fronte Joao Cancelo. Vi abbiamo raccontato dei contatti tra Jorge Mendes e il Manchester City, un profilo che piace sempre molto a Pep Guardiola. Si sta lavorando per capire l’offerta Citizens: una cifra sopra i 50 milioni ingolosirebbe la Juve che poi andrebbe su un altro terzino (Darmian o Hysaj). Non sono in discussione le qualità di Cancelo, ma gli equilibri che non sempre garantisce in una difesa a quattro. Non manca troppo tempo, poco più di una settimana, alla chiusura del mercato inglese. La Juve è impegnata su più tavoli.

Foto: Twitter ufficiale Juve