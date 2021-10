Esclusiva: panchine C, Capuano per Sullo a Messina. Tesser non rischia a Modena

Panchine di Serie C sempre in fibrillazione. Piero Braglia era stato dato addirittura per esonerato ad Avellino, invece è rimasto al suo posto e ha vinto una partita importante ieri contro la Virtus Francavilla. Ore contate, invece, per Salvatore Sullo: l’incompiuta di Messina dopo quella di Padova, a conferma di un momento personale molto negativo. La sconfitta contro il Monterosi gli costerà il posto in panchina. Al suo posto scelto Eziolino Capuano, che era già stato in lizza per il Messina, in giornata verranno messi a posto i dettagli relativi alla staff e alla durata del contatto. Non è a rischio, invece, Attilio Tesser a Modena malgrado la sconfitta a Montevarchi: la squadra è stata rivoluzionata, il programma è biennale, ieri sera all’allenatore è stata ribadita la fiducia della proprietà.

Foto: Sito Rieti