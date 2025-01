Non sarà Salvatore Aronica l’allenatore del Trapani, pista ampiamente smentita da Valerio Antonini, patron del club. Si sta consumando una svolta a sorpresa: trattativa ormai in fase di definizione per Vincenzo Torrente che dovrebbe firmare fino a giugno con opzione. Torrente è reduce da un’esperienza a Padova, adesso la sua carriera sta per ripartire da Trapani. Siamo in chiusura.

