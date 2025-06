Esclusiva: panchina Toro, sempre più Baroni. In agenda vertice

02/06/2025 | 17:33:04

Marco Baroni ha risolto il contratto con la Lazio, c’è il comunicato del club biancoceleste, entro domani verranno depositati i documenti. Ma difficilmente l’allenatore toscano resterà a guadare: vi avevamo anticipato come fosse da giorni la prima scelta del Torino, i granata devono soltanto congedarsi ufficialmente da Vanoli e bisogna aspettare questo passaggio. Andiamo oltre: quando verranno depositati i documenti della risoluzione con la Lazio e quando Vanoli riceverà la comunicazione dell’esonero, saranno maturi i tempi per un incontro con Baroni e per gli accordi con il club granata, prevedibilmente entro mercoledì.

Foto: Instagram Lazio