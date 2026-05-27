Esclusiva: panchina Torino, in agenda incontro con Aquilani

27/05/2026 | 11:55:40

Il Torino ha deciso di congedarsi da Roberto D’Aversa anche se manca la comunicazione ufficiale. Il club granata ha sondato diversi profili, compreso quello di Abate, ma già ieri abbiamo aggiunto che le quotazioni di Alberto Aquilani sono in netta crescita al punto di aver scavalcato in queste ore la concorrenza. Aquilani potrà mantenere e aumentare il vantaggio, dopo la finale di ritorno tra Catanzaro e Monza incontrerà i vertici del club granata. A quel punto, se ci sarà totale convergenza sui programmi, si potrà anche arrivare agli accordi definitivi.

Foto: X Catanzaro