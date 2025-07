Esclusiva: panchina Team Altamura, a sorpresa in pole c’è Mangia

03/07/2025 | 21:50:23

Nelle ultime ore il Team Altamura ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza di Daniele Di Donato, la decisione è quella di puntare su un nuovo allenatore. A sorpresa in pole c’è Devis Mangia, 51 anni, ultima esperienza a Malta ma con un passato importante tra Palermo, Varese, Spezia, Italia Under 21, Bari, Ascoli e Cracovia. I contatti tra Mangia e il Team Altamura sono in stato avanzato e nelle prossime ore si lavorerà per raggiungere gli accordi definitivi.