Esclusiva: panchina Spezia, valutati anche Pagliuca e Modesto

19/10/2025 | 10:20:01

Lo Spezia si prepara a cambiare allenatore, appare inevitabile l’esonero di D’Angelo (3 pareggi e 5 sconfitte nelle prime 8 partite di campionato). Il club ligure sta valutando diversi profili, per esempio quello di Guido Pagliuca esonerato pochi giorni fa dall’Empoli e che per regolamento può accettare altre proposte. Piace anche Francesco Modesto, ex Atalanta Under 23, in lista sempre Longo, sullo sfondo Martusciello. Non è escluso che possano emergere altri profili, ma per ora lo Spezia è concentrato sui suddetti nomi.

Foto: Instagram Spezia