Esclusiva: panchina Sassuolo, in lista c’è anche Abate

18/04/2026 | 23:59:55

Il Sassuolo ha vissuto una grande stagione con Fabio Grosso in panchina. E l’attuale allenatore potrebbe salutare: come raccontato da Luca Cilli per Sportitalia diverse settimane fa, il Campione del Mondo 2006 piace sia alla Fiorentina che al Bologna in caso di addio rispettivamente con Vanoli e Italiano. Se davvero ci fosse la fine del rapporto con Grosso, nella lista del Sassuolo ci sarebbe qualche profilo interessante. Si è parlato di Aquilani, un nome che di sicuro può intrigare dopo il buonissimo lavoro fatto a Catanzaro. Ma un altro allenatore che piace al Sassuolo (e non solo) è Ignazio Abate, legato da un contratto fino al 2027 con la Juve Stabia e che ha estimatori in Serie A.

Foto: Instagram Juve Stabia