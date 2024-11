Esclusiva: panchina Salernitana, Colantuono è pronto

La Salernitana ha esonerato Martusciello, com’era fin troppo chiaro da ieri dopo la sconfitta contro il Bari. E ha ormai deciso di dare la responsabilità della prima squadra a Stefano Colantuono, legato al club granata fino al 30 giugno 2025 e che aveva già guidato la squadra in Serie A. Tra ieri sera e stamattina ci sono stati vertici tra il club e l’allenatore, Colantuono ha dato la disponibilità, è pronto per guidare la Salernitana in Serie B.

Foto: Instagram Salernitana