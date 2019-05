Esclusiva: panchina Roma, conferme su Fonseca. Resiste De Zerbi. Su Mihajlovic…

La Roma deve scegliere il nuovo allenatore a stretto giro di posta. Confermato il gradimento nei riguardi di Paulo Fonseca, attualmente in carica allo Shakhtar Donetsk, dopo quanto anticipato mercoledì sera da Gianluigi Longari su Sportitalia. Resiste l’altra pista che vi avevamo segnalato, quella che porta a Roberto De Zerbi, un allenatore giovane che intriga la dirigenza giallorossa. Mihajlovic? E’ un profilo che piace, ma in questo momento – anche per i suoi trascorsi laziali – non è ai primi due posti della lista della Roma. E Saputo è in pressing per cercare di tenerlo a Bologna.

