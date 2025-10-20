Esclusiva: panchina Reggina, incontro con Alfio Torrisi

20/10/2025 | 19:02:14

La Reggina sta scegliendo il nuovo allenatore dopo l’esonero di Bruno Trocini. E’ in corso un incontro a Messina con Alfio Torrisi per trovare tutti gli accordi e per assegnare una nuova guida tecnica alla squadra amaranto reduce da un disastroso inizio di stagione. Le parti stanno cercando gli accordi in modo da ufficializzare presto il cambio sulla panchina della Reggina. Torrisi è stato grande protagonista negli ultimi anni in Serie D vincendo il campionato con il Trapani dei record, a conferma delle sue attitudini a guidare squadre ambiziose. La Reggina ha perso le prime quattro partite del torneo di Serie D, adesso si prepara alla svolta.

FOTO: Sito trapani