Esclusiva: panchina Reggiana, in chiusura l’accordo con Tesser

05/06/2026 | 12:51:54

Ne avevamo parlato ieri sera in esclusiva, adesso possiamo aggiungere che Attilio Tesser è a un passo dalla Reggiana. Il club emiliano, in cerca di un nuovo allenatore per programmare la risalita in Serie B, ci aveva pensato nella serata di ieri e c’era anche lo Spezia sul tecnico che in C ha vinto tanti campionato. Pochi minuti fa la Reggiana è uscita allo scoperto e sta chiudendo gli accordi con Tesser.

Foto: sito Triestina