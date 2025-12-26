Esclusiva: panchina Pistoiese, accordo con Cristiano Lucarelli

26/12/2025 | 15:13:10

Clamorosa svolta in casa Pistoiese. Il club toscano ha interrotto il rapporto con Antonio Andreucci, esonero già deciso, e ha trovato l’accordo con Cristiano Lucarelli (si tratta di un ritorno). L’intesa è stata raggiunta dal presidente Sergio Iorio, sarà un programma triennale visto che l’ex Catania e Ternana firmerà fino al 30 giugno 2028. La priorità della Pistoiese è quella di risalire in classifica nel girone D di serie D dopo gli ultimi risultati non postivi. E per Lucarelli un’importante opportunità per un programma a lunga scadenza. In giornata l’annuncio.

Foto: instagram Lucarelli