Esclusiva: panchina Pescara, Gorgone in vantaggio su Modesto

10/11/2025 | 20:31:20

Il Pescara ha deciso di cambiare allenatore, esonerando Vincenzo Vivarini, come anticipato già nella tarda mattinata. Poche ore fa abbiamo dato una corsa a due tra Giorgio Gorgone e Francesco Modesto, entrambi ex calciatori del club abruzzese. La decisione definitiva verrà presa entro la giornata di domani, ma Gorgone ha accumulato un vantaggio che alla fine dovrebbe essere decisivo. Tutto questo in attesa degli ultimi passaggi formali, il Pescara ha deciso per la svolta.

foto logo pescara