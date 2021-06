Esclusiva: panchina Perugia, in pole c’è Alvini

Uno scatto fortissimo che potrebbe essere quello decisivo. Per la panchina del Perugia in pole c’è Massimiliano Alvini, recente protagonista con la Reggiana. E’ il profilo che piace di più, ci sono stati contatti e ormai la scelta è fatta in attesa degli ultimi dettagli.

Alvini ha scavalcato i vari Diana (destinato alla Reggiana), Longo (impegnato nei playoff con l’Alessandria) e Modesto (vicino al Crotone). Proprio il Crotone aveva provato per Fabio Caserta, sotto contratto con il Perugia, ma la soluzione Benevento è quella più probabile.

E il club umbro si è ormai cautelato con Alvini.

Foto: Twitter Reggiana