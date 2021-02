Esclusiva: panchina OM, Mazzarri in corsa con Sampaoli. E Favre per ora non trova l’accordo

L’Olympique Marsiglia non ha ancora un allenatore dopo la fine del rapporto con Villas-Boas. Domani soluzione interna per la gara contro il Paris Saint-Germain, quindi la decisione. I contatti con Lucien Favre, fresco reduce dalla sua esperienza con il Borussia Dortmund, non hanno fin qui portato a un accordo, ma i dialoghi vanno avanti. Nelle ultime ore è entrato in lizza Walter Mazzarri, un profilo che piace al direttore sportivo Longoria. In corso anche Jorge Sampaoli che, però, è attualmente impegnato con l’Atletico Mineiro. Nessuna chance, da sempre, per Maurizio Sarri che per il momento non intende tornare in corsa e rispetta il contratto che lo lega alla Juve. La decisione OM probabilmente arriverà nella giornata di lunedì, ma i contatti sono in corso.

