Esclusiva: panchina Livorno, domani incontro Spinelli-Pillon a Genova

Dopo il mancato accordo con Fabrizio Castori, per la panchina del Livorno – come anticipato – resta favorito Bepi Pillon. Ormai Breda viaggia, come previsto da ieri, verso l’esonero. Aggiungiamo un particolare importante: domattina a Genova ci sarà l’incontro tra Spinelli e il tecnico trevigiano. Se tutto andrà a posto, se sarà confermato Antonio Filippini nel ruolo di vice senza compiti ulteriori, si chiuderà l’accordo per il ritorno di Pillon a Livorno. Le altre soluzioni (Gelain in testa) per ora restano alternative.