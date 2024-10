Il Latina sta scegliendo a sorpresa Roberto Boscaglia per la panchina. I contatti sono in corso, siamo a pochi passi dagli accordi. Boscaglia ha saluto aperto, il Latina ha ormai sciolto qualsiasi riserva, siamo in dirittura dopo l’esonero di Padalino e con la necessità di trovare un altro allenatore. Domani la firma, contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di playoff.

Foto: Twitter Latina