Esclusiva: panchina Juve Stabia, pronto Sottili

La sconfitta di Monopoli ha lasciato il segno in casa Juve Stabia. Al punto che si sta pensando a un nuovo cambio in panchina: Edoardo Imbimbo aveva sostituito Walter Novellino sulla panchina del club campano, ma nelle ultimissime ore ci sono stati contatti con Stefano Sottili, ulteriore conferma della possibilità di un nuovo ribaltone. Sottili, 52 anni, ha guidato la Pistoiese nell’ultima stagione e ha una lunga esperienza in Serie C: Feralpisalò, Viterbese e Arezzo tra gli altri club allenati.

Foto: logo Juve Stabia