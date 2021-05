Esclusiva: panchina Genoa, Preziosi stregato da Angelovski, il ct della Macedonia

Il Genoa dovrebbe non ripartire da Davide Ballardini, malgrado un rinnovo automatico scattato dopo la salvezza brillantemente conseguita. Lo stesso Ballardini ha fatto capire che ci sarà un confronto, ma la conferma è tutt’altro che scontata. Enrico Preziosi non commenta le voci su un’eventuale cessione del club e ha – a sorpresa – un nome in testa per la panchina, quello di Igor Angelovski, 45 anni il prossimo 2 giugno, il ct protagonista della storica qualificazione della Macedonia del Nord ai prossimi Europei. Angelovski significherebbe anche un altro anno con Igor Pandev, al momento indeciso sul suo futuro. Angelovski è il nuovo che avanza, un’idea concreta per la panchina del Genoa. Il diretto interessato, da noi interpellato, non ha commentato le voci sul futuro. “Adesso sono massimamente concentrato sugli Europei, non voglio parlare di altre cose, per il resto ci sarà tempo”. Ma Preziosi oggi lo ha messo in cima ai pensieri per una nuova rivoluzione rossoblù.

Foto: Twitter personale