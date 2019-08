Amantino Mancini è molto più di una semplice idea per la panchina del Foggia. È lui sempre più in pole, una scelta fatta, superati tutti gli ostacoli anche burocratici. Già stasera è in programma una videoconferenza con Mancini per trovare gli accordi definitivi. Tutti gli altri per ora sono nomi alternativi, Mancini avanza sempre più verso la panchina rossonera.