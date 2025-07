Esclusiva: panchina Cerignola, fatta per Maiuri. I dettagli

04/07/2025 | 10:15:48

Vincenzo Maiuri sarà il nuovo allenatore del Cerignola, confermata la nostra esclusiva di qualche giorno fa quando avevamo messo a sorpresa l’ex Cavese nella lista dei candidati per la sostituzione di Raffaele. Maiuri ha raggiunti gli accordi totali nella notte, tra qualche ora sarà a Cerignola per firmare il contratto che lo legherà al club pugliese. Prevedibile impenno biennale, Maiuri pronto per una nuova esperienza.

Foto: sito Cerignola