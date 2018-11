Esclusiva: panchina Casertana, Fontana appeso a un filo. Gli scenari

Gaetano Fontana è appeso a un filo sulla panchina della Casertana. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come la dirigenza del club campano avesse deciso di valutare la posizione dell’allenatore, evidentemente insoddisfatta dei risultati fin qui ottenuti, a maggior ragione considerato l’organico di primissima fascia allestito in estate. E ora la Casertana sta pensando seriamente a una svolta: in serata verrà presa una decisione definitiva sul futuro di Fontana, intanto per la panchina avanza Pochesci, in vantaggio su Capuano.