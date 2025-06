Esclusiva: panchina Cagliari, i dettagli dell’accordo con Pisacane

09/06/2025 | 09:55:51

Un solo nome per la panchina del Cagliari, quello di Fabio Pisacane che avevamo anticipato lo scorso 27 maggio. Senza alcun tipo di chance per Juric e Vanoli, non a caso il primo è andato all’Atalanta mentre Vanoli mai è stato in corsa per superare la candidatura di Pisacane. I dettagli dell’accordo prevedono un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Giulini ha preferito puntare su un programma giovane, diverso, promuovendo il tecnico che aveva conquistato la Coppa Italia Primavera.

FOTO: Instagram Pisacane