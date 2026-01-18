Esclusiva: panchina Bari, svolta Longo in arrivo

18/01/2026 | 22:51:23

Il Bari ha ormai deciso. Vincenzo Vivarini era a rischio fin dalla serata di ieri, logicamente e dopo un rendimento pessimo. Per lui in arrivo il secondo esonero stagionale dopo quello di Pescara. Ma la novità è un’altra: il Bari ha ormai deciso di chiamare Moreno Longo, ancora sotto contratto. E domani Longo è atteso in Puglia per rilevare subito la guida tecnica di una squadra in grave difficoltà di classifica.

Foto: Instagram Como