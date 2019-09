Esclusiva: panchina Bari, si defila Castori. C’è anche Vivarini. Gli scenari

Confermate le nostre previsioni: Fabrizio Castori è stato in lizza per la panchina del Bari, ma già da ieri sera le sue quotazioni sono in calo. Intanto, secondo previsioni il Bari ha esonerato Cornacchini dopo la sconfitta di Francavilla, chi parlava di fiducia illimitata nei giorni precedenti evidentemente non aveva il controllo della situazione. Baroni è defilato come Castori, il Bari sta valutando altri profili, confermiamo l’apprezzamento per Grassadonia. Ma verranno fatte valutazioni anche su altri allenatori, tra profili esperti (Cosmi, Pillon) o che conoscono la piazza (Stellone). Negli ultimissimi minuti ci sono stati contatti Vincenzo Vivarini, ancora legato da contratto all’Ascoli, pista da seguire con attenzione. Ma intanto la candidatura di Castori perde consistenza (da ieri sera) e quella di Baroni non entra in gioco.