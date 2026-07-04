Esclusiva: panchina Bari, Rastelli grande favorito

04/07/2026 | 10:45:41

Decisione imminente e a sorpresa per la panchina del Bari. Dopo un lungo casting, la scelta è ormai ricaduta su Massimo Rastelli. Nelle ultime ore sono state tirate le somme e siamo arrivate ormai alla conclusione. Sarebbe sorprendente se le cose cambiassero nelle prossime ore, il Bari ha sondato diversi allenatori e sta per ripartire da Rastelli. Sarà l’ex Avellino a guidare la squadra che deve dimenticare le ultime delusioni e ripartire dalla Serie C per un’immediata risalita.

Foto: sito Cremonese