Esclusiva: panchina Ascoli, contatti con Tesser

L’Ascoli non sta vivendo un buon momento: ha esonerato Carrera, ma l’esordio di Ledesma non è stato buono, stop contro il Rimini. E così il club marchigiano sta pensando a un altro allenatore, nelle ultime ore ci sono stati contatti con Attilio Tesser (sotto contratto con la Triestina fino al prossimo giugno), la trattativa potrebbe avere sviluppi concreti se ci saranno tutte le condizioni. Ulteriore conferma che l’Ascoli sta preparando una nuova svolta in panchina.

Foto: logo Ascoli