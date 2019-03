Esclusiva: Palermo-Preziosi, la soluzione entro una settimana. Le alternative…

Enrico Preziosi e il Palermo: come raccontato ieri sera su Sportitalia, ci sono possibilità in crescita che si arrivi a una soluzione. Avevamo già parlato dell’interesse, i discorsi stanno andando avanti e nel giro di una settimana si potrebbe arrivare a una soluzione. Ci sono altre due cordate che hanno mostrato interesse, ma il discorso Preziosi è quello più concreto. Indipendentemente dal suo attuale impegno con il Genoa, l’idea di questi giorni è quella di arrivare a una svolta in chiave Palermo. E i contatti sono continui, nel giro di una settimana ne sapremo di più.

Foto: sito ufficiale Genoa