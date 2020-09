Esclusiva: Palermo, non solo Odjer. Pressing per Foglia

Il Palermo vuole fare un altro colpo a centrocampo. Non soltanto Odjer, dopo una telenovela di sole 48 ore, ma l’obiettivo è Fabio Foglia, 31 anni, che in scadenza con l’Arezzo. Il club toscano gli ha proposto il rinnovo, ma il Palermo spera di poter strappare Foglia alla concorrenza, pressing in corso.

Foto: