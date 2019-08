Il Palermo, come raccontato in esclusiva lo scorso 25 luglio, ha sempre pensato a Renzo Castagnini per il ruolo di direttore sportivo, quest’ultimo aveva manifestato qualche dubbio, ma adesso ha accettato l’incarico e siamo vicini alla fumata bianca. Per la panchina rosanero Rosario Pergolizzi ha scavalcato Giovanni Bucaro che nello scorso weekend era il favorito.