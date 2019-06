Esclusiva: Palermo-Delio Rossi, incontro e possibile addio. Su Foschi…

Nelle prossime ore, forse già domani, il Palermo incontrerà Delio Rossi. Per una questione di correttezza e per ringraziarlo dopo la professionalità dimostrato nella breve e sfortunata parentesi rosanero. Difficile pensare che si possa andare verso un nuovo rapporto, il divorzio è probabile, ma dobbiamo aspettare. La nuova proprietà vorrebbe riparte da Rino Foschi, ma bisogna capire la volontà del diretto interessato e anche in questo caso ci potrebbe essere un addio. Ma prima servirà un confronto chiaro e senza troppi giri di parole.

Foto: Sito Palermo