Esclusiva: Palermo, colpo a zero. C’è Valente, ex Carrarese

Il Palermo accoglierà Boscaglia in panchina, nelle prossime ore la risoluzione del contratto con la Virtus Entella, poi – come anticipato – firmerà un biennale con i rosanero. Il Palermo è già attivo sul mercato e ha ormai chiuso un’operazione a zero: si tratta di Nicola Valente, esterno destro offensivo, classe 1991, che si è da poco svincolato dalla Carrarese. C’è il Palermo che lo aspetta.

Foto: profilo Instagram Valente