Esclusiva: Pajac in uscita da Cagliari, c’è la Salernitana

La Salernitana prenderà un altro esterno sinistro a gennaio per dare un’alternativa importante a Lopez. Il primo nome della lista è Marko Pajac, croato classe 1993, in scadenza di contratto a Cagliari. Un profilo che alla capolista di Serie B piace molto: ora vanno valutate le sue condizioni, visto che Pajac ha ripreso ad allenarsi da poco dopo essere risultato positivo al Covid. Un altro colpo ormai indirizzato è quello relativo al centrocampista Coulibaly in uscita dall’Udinese.

Foto: Twitter Cagliari