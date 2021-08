Il Padova sta per chiudere un colpo importantissimo per la Serie C. Si tratta di Luca Cigarini, classe 1986, ultima esperienza a Crotone dopo un periodo trascorso tra Parma, Atalanta, Napoli, Sampdoria e Cagliari con una parentesi a Siviglia. I discorsi sono in stato molto avanzato, si sta ragionando sulla durata del contratto che potrebbe essere anche biennale. Ma il Padova è ormai al traguardo.

Foto: Twitter Cagliari