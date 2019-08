Esclusiva: Ounas-Nizza, siamo in dirittura

Una settimana fa era una sorpresa: Adam Ounas, il Nizza è in pole sulla concorrenza. Ora c’è il via libera del Napoli che chiaramente non ha la minima intenzione di perdere il controllo del cartellino. Ma che nello stesso ha interesse di dare la maggiore visibilità a un ragazzo di talento.

Foto: Twitter Napoli