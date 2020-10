Esclusiva: Ounas, l’Hellas spinge e garantisce obbligo. Cagliari alla finestra

Anche Adam Ounas, dopo Younes, può lasciare il Napoli nelle ultimissime ore di mercato. La novità di giornata è che l’Hellas sta spingendo e anche in serata ha fatto una nuova offerta, garantirebbe il prestito anche oneroso con l’obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il Cagliari resta in coda e osserva, ma prima deve chiudere l’operazione Nainggolan e ha tutta l’intenzione di farlo. Più defilato per Ounas oggi il Torino.

Foto: twitter Napoli