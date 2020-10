Esclusiva: Ounas al Cagliari, ci siamo. Llorente, è Athletic Bilbao-Samp

Il Cagliari procede in maniera spedita nella trattativa con Ounas del Napoli. Questo perché continuano a registrarsi delle difficoltà per Nainggolan dall’Inter. Si tratta per un prestito con un diritto di riscatto a 15 milioni. I partenopei, inoltre, hanno registrato l’interesse dell’Athletic Bilbao per Llorente che dal canto suo non è convinto della Samp che però resta opzione valida.

Foto: twitter Napoli