Esclusiva: Osimhen-Napoli, il Lille vuole Karnezis. La tempistica

Victor Osimhen e il Napoli: ormai si tratta di mettere nero su bianco, contatti fitti anche in queste ore e nel weekend. Lunedì o martedì vertice con l’agente D’Avila per arrivare alla totale definizione dell’affare. Cinquanta milioni cash, bonus più o meno difficili da aggiungere, la novità è che al Lille piace molto il portiere Orestis Karnezis, destinato a lasciare comunque il Napoli. L’opzione Lille va tenuta in considerazione all’interno di un’operazione, quella per Osimhen, ormai senza ostacoli. Intanto, proprio il Lille sta chiudendo l’arrivo di Burak Yilmaz dal Besiktas, come era abbastanza chiaro già nelle ultime 24 ore.

Foto: profilo twitter Lille